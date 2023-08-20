ما حقيقة وجود حشود أميركية على أراضي العراق؟

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كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خالد اليعقوبي، حقيقة وجود حشود إضافية للقوات الأميركية على الأراضي العراقية.ونفى اليعقوبي، وجود تحشيد للقوات الأميركية داخل الأراضي العراقية، مؤكداً أن هناك استبدالاً للقطع العسكرية الأمبركية المتواجدة في سوريا، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وحول اجتماع الوفد الأمني العراقي مع مسؤولين في واشنطن، قال اليعقوبي إن "القيادات العراقية في مفاوضاتها مع الجانب الأميركي ركزت على حفظ سيادة العراق الذي حصل على جميع طلباته في مفاوضات واشنطن".وأضاف "تم توقيع اتفاق بين العراق والولايات المتحدة، يقضي بطيران الطائرات المسيرة بالمناطق الأمنية بموافقة الحكومة العراقية حصراً".وتابع "لا يمكن لأي طرف من المفاوضات التصرف بشكل منفرد، واتفقنا على تشكيل لجنة عسكرية بين الطرفين لمواجهة تهديد داعش".وشدد على عدم وجود أي فقرات أو اجتماعات سرية في المفاوضات مع واشنطن.