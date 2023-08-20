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عربي-دولي

المجلس العسكري الحاكم في النيجر يخشى هجوماً فرنسياً

Lebanon 24
20-08-2023 | 23:55
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كشف مسؤول مطلع على الاجتماع بين المجلس العسكري الحاكم في النيجر، ووفد المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس)، السبت، في العاصمة نيامي، تفاصيل بشأن القضايا التي تناولها الاجتماع.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤول، قوله إن "المجلس العسكري الذي يرأسه عبدالرحمن تياني، متخوف من نية فرنسا التحضير لهجوم في النيجر".
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وأضاف المسؤول أن "تياني طلب من وفد إيكواس رفع العقوبات الاقتصادية وعقوبات السفر التي فرضت على النيجر بعد الانقلاب، وأن المجلس العسكري أكد أنه متمسك بإسقاط الرئيس المخلوع محمد بازوم، وأعلن بشكل قاطع رفض عودته إلى السلطة".
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