الصين تسعى لتوسيع بريكس لينافس مجموعة السبع

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تحث الصين كتلة بريكس للأسواق الناشئة لتصبح منافسا لمجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا وبريطانيا، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.ويجتمع قادة بريكست من جميع أنحاء العالم النامي لمناقشة أكبر توسع للمنتدى منذ أكثر من عقد.ودعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة إلى قمة في جوهانسبرغ اعتبارا من الأربعاء، حيث يمكن دعوة عدة دول للانضمام إلى الكتلة المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، حسبما قال العديد من المسؤولين المطلعين على المحادثات.لكن في الفترة التي سبقت القمة اشتبكت نيودلهي مع بكين بشأن التوسع. وتتصاعد التوترات حول ما إذا كان ينبغي أن تكون بريكس ناديا غير منحاز للمصالح الاقتصادية للدول النامية، أو قوة سياسية تتحدى الغرب علنا، حسبما قال أشخاص مطلعون على مواقف الهند والصين للصحيفة.وقال مسؤولون من جنوب أفريقيا إن هنالك 23 دولة مهتمة بالانضمام.وقال مسؤول صيني رفض الكشف عن هويته "إذا وسعنا بريكس لتمثل جزءا مماثلا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لمجموعة السبع، فإن صوتنا الجماعي في العالم سيزداد قوة".وقالت ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا هذا الشهر إنه "من الخطأ الشديد" اعتبار توسع بريكس المحتمل خطوة معادية للغرب.ومع ذلك، من المرجح أن تنظر العواصم الغربية إلى الإضافات المحتملة لإيران وبيلاروسيا وفنزويلا على أنها خطوة لاحتضان حلفاء روسيا والصين.وتتنافس الأرجنتين والسعودية وإندونيسيا لتكون أول أعضاء جدد منذ دعوة جنوب أفريقيا إلى المجموعة الأصلية التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2010.ولن ينضم الرئيس فلاديمير بوتين إلى زعماء بريكس الآخرين في جوهانسبرغ.وهذا سيجنب بريتوريا الاضطرار إلى تنفيذ التزامها القانوني باعتقال الزعيم الروسي بعد أن اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب في أوكرانيا.ومن المرجح أن يحضر بوتين عبر الفيديو، وقد تحدث إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 17 أغسطس حول طلب طهران للانضمام إلى دول البريكس، وفقا للكرملين.وقالت وزارة الخارجية الصينية إن شي جين بينغ سيسافر إلى جوهانسبرغ الاثنين لحضور القمة ومناقشات أخرى مع الزعماء الأفارقة في رحلة نادرة إلى الخارج للرئيس الصيني هذا العام.وكانت الرحلة الدولية الأخرى الوحيدة التي قام بها شي حتى الآن في عام 2023 هي إلى روسيا في مارس.وقد تحدث الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مؤخرا لصالح فتح عضوية بريكس أمام الجارتين الأرجنتين وفنزويلا، فضلا عن السعودية والإمارات.ووفقا للصحيفة فإن المجتمعين سيناقشون اعتماد عملاتهم المحلية في التجارة بينهم بشكل أوسع، وعضوية بنك التنمية الذي تديره المجموعة.