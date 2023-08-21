الجزائر تكافح حرائق جديدة بغابات وسط وشرق البلاد

Advertisement

تسارع السلطات الجزائرية الزمن في عمليات إخماد حرائق جديدة نشبت بعدة غابات بولايات من وسط وشرق البلاد، خلال الأيام الأخيرة.وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية تواصل جهود إخماد النيران على مستوى عدد من الغابات، كاشفة نجاحها في السيطرة على حريقين بكل من ولايتي تيزي وزو وبجاية، مع عدم تسجيل أي خسائر بشرية.وتستمر جهود السيطرة على حرائق بغابات الإسماعيلية وبني خدي والزبيرية بولاية المدية.وبولايتي خنشلة وبوعريرج، أعلنت المديرية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن استمرار عمليات الإخماد في غابات ماراون وشيكو، إلى حدود الساعة الحادية عشر مساء بالتوقيت المحلي.ومنذ بداية الصيف الجاري، اندلعت عشرات الحرائق بمناطق مختلفة بالبلاد، كان أعنفها التي ضربت شمال شرق البلاد وتسببت في مقتل 34 شخصا، بينهم عشرة جنود، أواخر الشهر الماضي.