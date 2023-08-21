Advertisement

عربي-دولي

جديد سد النهضة.. صورة تكشف آخر التطورات

Lebanon 24
21-08-2023 | 00:51
A-
A+
Doc-P-1099388-638282016085168950.jpg
Doc-P-1099388-638282016085168950.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صورة حديثة التقطت بالأقمار الصناعية آخر التطورات عند سد النهضة الإثيوبي.

وكشفت الصورة أن منسوب البحيرة وصل إلى 616 مترا فوق سطح البحر، بعد تخزين حوالي 14 مليار متر مكعب في الملء الرابع، الذي بدأ 14 تموز الماضى، ليصبح إجمالي التخزين في بحيرة السد 31 مليار متر مكعب.
Advertisement
 
صورة جوية حديثة لسد النهضة
وتوضيحا لذلك يقول الخبير المصري الدكتور عباس شراقي إنه من المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى النصف الأول من ايلول بإجمالي كمية تخزين بين 20 - 24 مليار متر مكعب للملء الرابع فقط، مضيفا أن معظم التخزين الرابع يتم بمساعدة سد السرج الركامي الذي يرتفع بمقدار حوالي 50 مترا عن سطح الأرض.

وحذر الخبير المصري من حدوث انزلاقات وهبوط في السد بعد وصول كميات المياه لمستويات أعلى وزيادة الضغط على القشرة الأرضية فى منطقته، ما يمثل خطرا كبيرا.
وكانت مصر وإثيوبيا قد اتفقتا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله خلال أربعة أشهر.

وخلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد في القاهرة مؤخرا، ‏ناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، فيما تم الاتفاق أنه وخلال فترة المفاوضات، توضح إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:59 | 2023-08-21
02:46 | 2023-08-21
02:14 | 2023-08-21
02:03 | 2023-08-21
01:34 | 2023-08-21
01:22 | 2023-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24