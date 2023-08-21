جديد سد النهضة.. صورة تكشف آخر التطورات

كشفت صورة حديثة التقطت بالأقمار الصناعية آخر التطورات عند سد النهضة الإثيوبي.



وكشفت الصورة أن منسوب البحيرة وصل إلى 616 مترا فوق سطح البحر، بعد تخزين حوالي 14 مليار متر مكعب في الملء الرابع، الذي بدأ 14 تموز الماضى، ليصبح إجمالي التخزين في بحيرة السد 31 مليار متر مكعب.

Advertisement

وتوضيحا لذلك يقول الخبير المصري الدكتور عباس شراقي إنه من المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى النصف الأول من ايلول بإجمالي كمية تخزين بين 20 - 24 مليار متر مكعب للملء الرابع فقط، مضيفا أن معظم التخزين الرابع يتم بمساعدة سد السرج الركامي الذي يرتفع بمقدار حوالي 50 مترا عن سطح الأرض.



وحذر الخبير المصري من حدوث انزلاقات وهبوط في السد بعد وصول كميات المياه لمستويات أعلى وزيادة الضغط على القشرة الأرضية فى منطقته، ما يمثل خطرا كبيرا.

وكانت مصر وإثيوبيا قد اتفقتا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله خلال أربعة أشهر.



وخلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد في القاهرة مؤخرا، ‏ناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، فيما تم الاتفاق أنه وخلال فترة المفاوضات، توضح إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.