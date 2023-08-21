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عربي-دولي

كوريا الجنوبية: التعاون الثلاثي سيزداد لو استمرت تهديدات كوريا الشمالية

Lebanon 24
21-08-2023 | 01:02
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أشار رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إلى ان التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان سيزداد إذا زادت تهديدات كوريا الشمالية.

وصرح يون بذلك في اجتماع لمجلس الوزراء، بعد أيام من مشاركته في محادثات مع زعيمي الولايات المتحدة واليابان، إذ اتفقوا على تعميق التعاون العسكري والاقتصادي.
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وقال يون خلال الاجتماع الذي بثه التلفزيون على الهواء مباشرة: "بنية التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستصبح أكثر صلابة، مع تزايد الاستفزازات والتهديدات من جانب كوريا الشمالية"، مشيراً إلى ما أطلق عليه "بدء عصر جديد" في علاقات الدول الثلاث.

وكانت القمة التي عقدت في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند الأميركية، أول اجتماع قائم بذاته بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، إذ تسعى البلدان الثلاثة لإظهار الوحدة في مواجهة القوة المتزايدة للصين والتهديدات النووية من كوريا الشمالية.

وأوضح يون أن التعاون الثلاثي لا يستثني الدول الأخرى، مضيفاً أنه سيسهم في الحرية والسلام والازدهار في المنطقة والعالم. 
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