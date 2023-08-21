رئيس جنوب إفريقيا: لن ننجر إلى منافسة بين القوى العالمية

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أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أمس الأحد، أن بلاده "لن تنجر إلى منافسة بين القوى العالمية"، في وقت يستضيف غداً الثلاثاء قادة دول مجموعة بريكس، في قمة تُعقد في سياق من الانقسامات على الساحة الدولية تغذيها الحرب في أوكرانيا.ترفض بريتوريا إدانة موسكو قائلة إنها تفضل تغليب لغة الحواروقال رامافوزا في خطاب متلفز موجه إلى الأمة: "لن ننجرّ إلى منافسة بين القوى العالمية.. بلدنا ملتزم سياسة عدم الانحياز".ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، ترفض بريتوريا إدانة موسكو، قائلة إنها تفضل تغليب لغة الحوار، في موقف قوبل بإدانات دولية.وأضاف "لقد قاومنا الضغوط الهادفة إلى جعلنا ننحاز إلى أي من القوى العالميّة، أو إلى أي من كتل الدول المؤثرة".