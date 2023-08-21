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عربي-دولي
حرب المسيّرات تشتعل بين روسيا وأوكرانيا.. ما آخر التطورات؟
Lebanon 24
21-08-2023
|
02:46
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تشهد الجبهات الروسية الأوكرانية يوماً جديداً من التصعيد والاقتتال الدامي، حيث تحاول موسكو السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية، فيما تقاوم كييف بدعم عسكري من الغرب. وبطل هذه المرحلة من الحرب هي الطائرات المسيرة.
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ففي آخر التطورات، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها شوشت على طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة موسكو، وتم اعتراضها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، مما أدى لسقوطها.
وأضافت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن سقوط أي ضحايا. وبعدها بقليل، أعلنت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرة أوكرانية أخرى فوق منطقة إيسترا في ضواحي موسكو.
هذا وأعلن المكتب الصحافي لمطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية، اليوم الاثنين، استئناف حركة الطيران في المطار اعتباراً من الساعة الـ08:30 بتوقيت موسكو، بعد فرض قيود مؤقتة عليها في وقت سابق من اليوم. وبدوره، أعلن المكتب الصحافي لمطار دوموديدوفو بالعاصمة الروسية: "وفقاً لقرار المؤسسة الحكومية لإدارة الحركة الجوية، من أجل ضمان إجراءات إضافية لسلامة الطيران تم فرض قيود مؤقتة في مطار دوموديدوفو بموسكو على وصول ومغادرة الطائرات من 06:26 إلى 08:30. وحالياً يعمل مطار دوموديدوفو بشكل منتظم".
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "تاس" للأنباء بتعليق رحلات الوصول والمغادرة في مطار فنوكوفو في موسكو، وكذلك فرض قيود على حركة الطيران في مطار دوموديدوفو بالعاصمة الروسية.
وقالت الوكالة الروسية للنقل الجوي إن نحو 50 طائرة لم تتمكن في الهبوط في موسكو وتم إعادة توجيه نحو 50 رحلة إلى مطارات أخرى بسبب القيود المفروضة على مطارات العاصمة الروسية.
المصدر: العربية
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