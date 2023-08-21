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الجيش السوداني يحبط هجوماً على مقر "سلاح المدرعات"

Lebanon 24
21-08-2023 | 02:59
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أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني أن القوات المسلحة قتلت وجرحت المئات من عناصر الدعم السريع أثناء محاولتهم عدة مرات اقتحام مقر سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة جنوبي الخرطوم.

وذكر المصدر أن 6 مدنيين في منطقة السلمة وسيدتين بمنطقة كرري البلد نتيجة لسقوط قذائف هاون أطلقها المهاجمون أثناء انسحابهم.
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واتهم المتحدث قوات الدعم السريع بأنها جندت خلال هذه الهجمات "عددا كبيرا من القصر وصغار السن".


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