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عربي-دولي
الجيش السوداني يحبط هجوماً على مقر "سلاح المدرعات"
Lebanon 24
21-08-2023
|
02:59
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أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني أن القوات المسلحة قتلت وجرحت المئات من عناصر الدعم السريع أثناء محاولتهم عدة مرات اقتحام مقر سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة جنوبي الخرطوم.
وذكر المصدر أن 6 مدنيين في منطقة السلمة وسيدتين بمنطقة كرري البلد نتيجة لسقوط قذائف هاون أطلقها المهاجمون أثناء انسحابهم.
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واتهم المتحدث قوات الدعم السريع بأنها جندت خلال هذه الهجمات "عددا كبيرا من القصر وصغار السن".
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