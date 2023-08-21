الجيش السوداني يحبط هجوماً على مقر "سلاح المدرعات"

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أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني أن القوات المسلحة قتلت وجرحت المئات من عناصر الدعم السريع أثناء محاولتهم عدة مرات اقتحام مقر سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة جنوبي الخرطوم.وذكر المصدر أن 6 مدنيين في منطقة السلمة وسيدتين بمنطقة كرري البلد نتيجة لسقوط قذائف هاون أطلقها المهاجمون أثناء انسحابهم.واتهم المتحدث قوات الدعم السريع بأنها جندت خلال هذه الهجمات "عددا كبيرا من القصر وصغار السن".