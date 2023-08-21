تفاصيل مؤلمة عن حادثة إحراق المسجد الأقصى قبل 54 عاماً.. فيديو يوثق المأساة!

تحلّ اليوم الإثنين 21 آب، الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، على يد المتطرف اليهودي مايكل دينيس.



وعام 1969، أشعل دينيس النيران عمداً في الجناح الشرقي من المسجد الأقصى المبارك، فيما هبَّ المصلون بشكل جماعي لإطفاء الحريق، في عمل استغرق ساعات طويلة.

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ولا تزال اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى مستمرة بإقامة مشاريع وأنفاق والحفر أسفل الحرم القدسي، ما يهدد أساساته والأسوار الجانبية والساحات.



تفاصيل مؤلمة وعام 1969، أشعل دينيس النيران عمداً في الجناح الشرقي من المسجد الأقصى المبارك، فيما هبَّ المصلون بشكل جماعي لإطفاء الحريق، في عمل استغرق ساعات طويلة.ولا تزال اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى مستمرة بإقامة مشاريع وأنفاق والحفر أسفل الحرم القدسي، ما يهدد أساساته والأسوار الجانبية والساحات.

وكان خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، روى سابقاً كأحد الشهود على الحريق تفاصيل ما جرى، وقال: "قبيل الساعة 6.45 من صباح يوم الخميس 21 آب 1969، شاهدنا لهيب النار ينبعث من المسجد الأقصى وفي سماء مدينة القدس".



وتابع صبري حديثه عن الحريق الذي شبّ قبل 54 عاماً: "كنت أسكن في حي واد الجوز، القريب من المسجد، وهرعت، كما خرج جميع جميع الناس رجالاً ونساء وأطفالاً وكبار سن، إلى المسجد لإطفاء الحريق (..)، لإطفاء الحقد العدواني ضد الأقصى".



وأردف صبري: "كان الناس ينقلون التراب في أوان يدوية، وينقلون الماء من البيوت المجاورة للمسجد الأقصى من أجل إطفاء الحريق. كان الناس يبكون حزناً على ما حلّ بمسجدهم".



ولفت الشيخ صبري إلى أن الناس كانوا يصطفون في صفوف طويلة أثناء نقل التراب والماء لإطفاء الحريق، موضحاً أنه "حتى ذلك الحين، لم تكن سيارات الإطفاء قد وصلت إلى المسجد، من أجل إخماد النيران"، وأردف: "في الساعة العاشرة صباحاً، حاولت سيارات الإطفاء التي قدمت من بلديات الخليل ورام الله وبيت لحم (بالضفة الغربية المحتلة) الوصول إلى القدس، لكن سلطات الاحتلال عرقلت وصولها لبعض الوقت".



ويستذكر الشيخ صبري أنه "فقط بعد تدخل سيارات الإطفاء تم إخماد الحريق في ساعات العصر"، لافتاً إلى أن الحريق كان قد التهم منبر صلاح الدين، والمحراب، وأجزاء كبيرة من الجهة الشرقية للمسجد، وتابع: "لقد التهم الحريق منبر صلاح الدين ومحراب المسجد والقبة فوق المنبر، وسقف المسجد من الجهة الشرقية، حيث كان السقف عبارة عن خشب ورصاص فكان الحريق سريعاً".

ونوّه إلى أنّ "المواد التي تم استخدامها في إضرام الحريق شديدة الاشتعال، ولا توجد في الأسواق، وإنما تتوفر لدى الدول فقط، وهو ما يؤكد أن الحريق كان مدبراً".



الحريق لا يزال مشتعلاً

بدوره، قال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى: "لقد أخمد الحريق الذي أضرمه المجرم روهن في العام 1969 ومنذ ذلك الوقت تمّ ترميم المسجد الأقصى. مع ذلك، هناك حرائق من نوع اخر ما زالت مستمرة في المسجد الأقصى وهي الانتهاكات الإسرائيلية".



ومنذ العام 2003، سمحت شرطة الإحتلال الإسرائيلية أحادياً ودون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.



ومنذ ذلك الحين، يقوم آلاف المستوطنين الإسرائيليين سنوياً باقتحام المسجد بحراسة الشرطة الإسرائيلية، وسط استفزازات للمصلين وحراس المسجد من خلال محاولة أداء طقوس تلمودية.



وبموازاة ذلك، تصاعدت الدعوات الإسرائيلية، خلال السنوات الماضية، لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود.