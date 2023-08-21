من هي الدولة العربيّة الأقوى؟ مقالٌ يقدّم الإجابة باختصار

نشرت صحيفة "الغد" الأردنية مقالاً تحت عنوان "من هي الدولة العربية الأقوى؟"، وجاء فيه:

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تاريخ العالم العربي، وتحديداً دول المشرق العربي، حتى قبل استقلال معظم دوله، كان صراعاً بين عدد من القادة والدول على النفوذ الإقليمي، وصراعاً على بعض الملفات الكبرى وتحديدا القضية الفلسطينية، وهذا الصراع في بعض مراحله وصل إلى حد استخدام سياسة الاغتيالات، وأحيانا كانت جيوش بعض القادة الكبار تدخل عواصم دول شقيقة.عشرات السنين مرت وهناك تحت الطاولة تنافس ساكن أو مشتعل، ولهذا لم تكن بيانات الزيارات المتبادلة بين معظم قادة دول عربية حقيقية، حيث كانت متخمة بالحديث عن العلاقات الأخوية والتعاون المشترك والتنسيق، لكن لم يكن غريبا أن نشهد بعد بيان أخوي حربا إعلامية شرسة متبادلة، أو خطابا من زعيم خالد يشتم دولة شقيقة ويتهم قائدها بالخيانة، وكانت الإذاعة في جزء من هذا التاريخ هي الوسيلة الإعلامية الأهم.ولا تقف الغرابة عند هذا، لكن كان وما زال طبيعيا بعد حرب شرسة سياسيا وإعلاميا أن تطلع الشمس على مصالحة وتبادل العناق، وأحيانا نهتف بأننا شعب واحد لا شعبين، ثم بعد فترة تكون قوات كل دولة تحتشد على حدود الأخرى.الجميع حتى الدول ذات الوزن العادي كانت تقاتل لتكون الدولة العربية المركزية في الإقليم، أو دولة ذات دور، وكان هذا يدفع بعض الدول التي لا تملك أوراقا للدور الإقليمي، إلى تقديم أثمان باهظة لكبار العالم أو كبار المنطقة من غير العرب، من أجل الحصول على مكانة ولو مؤقتة أو نفوذ في ملف.في العقدين الأخيرين هنالك تحولات في القضايا لم تلغ حالة التنافس الإقليمي بين العرب كبارا وصغارا، ورغم أن الجميع كانوا يدركون أنه لا يوجد مشروع عربي حقيقي في مواجهة القوة التركية والإيرانية والإسرائيلية، إلا أنه كان مشروعا لبعض الدول أن تعمل على احتلال مساحات للنفوذ الإقليمي، لكن بقي التنافس داخل البيت العربي قائما، والبحث أو السعي عن الدولة العربية الأقوى.العقدين الأخيرين صنعا حالة وأوزانا جديدة، وأدخلا أدوات جديدة قديمة مثل الإعلام وأدواته المختلفة، وبعد سقوط بعض الدول والأنظمة الكبيرة، أو غرق دول في أزمات داخلية بحيث غابت عنها القدرة عن أداء أي دور حقيقي خارج حدوده، خاصة إذا كانت الأزمات في مجال الاقتصاد والإرهاب، فهذا كفيل بأخذ أي دولة إلى انكفاء داخلي، ربما لا يصل بها إلى حلول لهذه الأزمات.كل ما كان خلال العقدين الأخيرين، وضع قانونا بأن الدولة الأقوى هي التي لديها معادلة استقرار داخلي معقولة سياسيا واقتصاديا، وهي الدولة التي تملك قنوات تواصل حقيقي وبمصداقية مع مواطنيها، وهي الدولة التي لا تخاف أن تذهب إلى فوضى أمنية أو سياسية في أي لحظة، وهي الدولة التي لديها قيادة ما تزال تستطيع التأثير على مواطنيها، إن تحدثت أو إذا تبنت إجراء في أي مجال.الدولة الأقوى هي التي ما تزال دولة أي مرجعا ومظلة للناس، وتحفظ مصالحها، ليس بالأمن والجيش فقط، بل بالحكمة والسياسة وحسن التصرف.عقود التنافس أو الصراع العربي على النفوذ الإقليمي منذ الأربعينيات وإلى اليوم، صراع داخل الصحن العربي، والدليل أن غير العرب ترتفع قيمتهم الدولية والإقليمية على حساب أرض العرب ومقدراتهم، وحتى سيادة بعض دولهم.