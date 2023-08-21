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عربي-دولي
الحد من عدد اللاجئين يثير الجدل في المانيا
Lebanon 24
21-08-2023
|
04:31
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قوبل طلب عضو هيئة رئاسة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الألماني، ينس شبان، بفرض قيود أكثر صرامة على الهجرة إلى ألمانيا، بانتقادات في الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
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وقال شبان في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة، أمس الأحد، إن هذا يجب أن يحدث على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل قال خبير شؤون السياسة الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيباستيان هارتمان، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، إن "العزلة على المستوى المحلي والظروف غير المنظمة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ليست بديلاً"، فيما رأت خبيرة شؤون السياسة الداخلية في حزب الخضر، لمياء قدور، أن "تعليق حقوق الإنسان من أجل الحد من الهجرة لا يمكن أن يكون حلاً".
ودعا شبان إلى استقبال وتوزيع ما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف لاجئ سنوياً في أوروبا، مضيفاً أن اختيار هؤلاء اللاجئين يجب أن يكون من اختصاص وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وحذر رئيس حكومة ولاية سكسونيا - أنهالت المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، راينر هازلوف، من إثقال كاهل البلديات في ضوء أرقام الهجرة المرتفعة، وقال في تصريحات لـ"بيلد": "وصلت البلديات إلى أقصى حدودها في التحمل، برلين لم تصل إلى هذا الوضع بعد بشكل كامل.. نحن نثقل كاهلنا بالاندماج، أيضاً فيما يتعلق بالاندماج الضروري للغاية في سوق العمل".
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