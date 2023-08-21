Advertisement

عربي-دولي

مقتل 12 شخصا بحادث سير مروع.. هكذا انحرفت حافلة ركاب عن الطريق

Lebanon 24
21-08-2023 | 05:56
A-
A+
Doc-P-1099503-638282194282442093.PNG
Doc-P-1099503-638282194282442093.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مسؤولون بأن حافلة ركاب انحرفت عن الطريق وتحطمت في قناة صغيرة على جانب طريق بوسط تركيا، الإثنين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 19 آخرين.

وقال حاكم ولاية يوزغات بوسط تركيا، محمد علي أوزكان إن سائق الحافلة فقد السيطرة على السيارة التي عبرت إلى المسار المقابل ثم انزلقت في القناة بالقرب من مدينة يوزغات عاصمة الولاية.
Advertisement

وذكر أوزكان أن 11 راكبا لقوا حتفهم في مكان الحادث، بينما توفي راكب في وقت لاحق بالمستشفى.

وقال إن الجرحى يعالجون في مستشفيات قريبة، مشيرا إلى أن أحدهم في حالة خطيرة.

وأضاف أوزكان إن التحقيق جار في سبب الحادث، مضيفا أنه يبدو أنه نتيجة "إهمال" السائق. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:02 | 2023-08-21
06:54 | 2023-08-21
06:51 | 2023-08-21
06:35 | 2023-08-21
06:35 | 2023-08-21
06:28 | 2023-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24