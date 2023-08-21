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عربي-دولي
مقتل 12 شخصا بحادث سير مروع.. هكذا انحرفت حافلة ركاب عن الطريق
Lebanon 24
21-08-2023
|
05:56
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أفاد مسؤولون بأن حافلة ركاب انحرفت عن الطريق وتحطمت في قناة صغيرة على جانب طريق بوسط تركيا، الإثنين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 19 آخرين.
وقال حاكم ولاية يوزغات بوسط تركيا، محمد علي أوزكان إن سائق الحافلة فقد السيطرة على السيارة التي عبرت إلى المسار المقابل ثم انزلقت في القناة بالقرب من مدينة يوزغات عاصمة الولاية.
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وذكر أوزكان أن 11 راكبا لقوا حتفهم في مكان الحادث، بينما توفي راكب في وقت لاحق بالمستشفى.
وقال إن الجرحى يعالجون في مستشفيات قريبة، مشيرا إلى أن أحدهم في حالة خطيرة.
وأضاف أوزكان إن التحقيق جار في سبب الحادث، مضيفا أنه يبدو أنه نتيجة "إهمال" السائق. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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