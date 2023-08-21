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تفقد أسطول السفن ووقف يراقب إطلاق الصاروخ.. أول ردّ من كيم على المناورات الكورية الجنوبية الأميركية (صور)

Lebanon 24
21-08-2023 | 06:12
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زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وحدة بحرية وأشرف على اختبار لإطلاق الصواريخ المجنحة، تزامنا مع مناورات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وبحسب وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ، إن الزعيم الكوري الشمالي تفقد أسطول السفن السطحية الثاني للحرس التابع لأسطول البحر الشرقي التابع لبحرية الجيش الشعبي الكوري. كما شاهد بحارة في سفينة الدورية يقومون بتدريبات على إطلاق صواريخ كروز "استراتيجية".
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وقف يراقب إطلاق الصاروخ.. أول رد من كيم على المناورات الكورية الجنوبية الأمريكية (صور)


وتهدف التدريبات إلى "تنفيذ مهمة هجومية في حرب فعلية، أصابت السفينة الهدف بسرعة بدون أي خطأ"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وبدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، تدريبات درع الحرية أولتشي السنوية، والتي تضمنت تدريبات طوارئ مختلفة، مثل تدريب مركز القيادة القائم على محاكاة الكمبيوتر، والتدريب الميداني المتزامن وتدريبات أولتشي للدفاع المدني. وتستمر التدريبات حتى 31 آب. (روسيا اليوم)
 
 
وقف يراقب إطلاق الصاروخ.. أول رد من كيم على المناورات الكورية الجنوبية الأمريكية (صور)
 
وقف يراقب إطلاق الصاروخ.. أول رد من كيم على المناورات الكورية الجنوبية الأمريكية (صور)
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