أحرق 12 سيارة تعود لعسكريين!

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أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية عن اعتقال رجل في كييف بتهمة إضرام النار في 12 سيارة أصحابها عسكريون.وذكرت الوزارة أن الشرطة قبضت على الرجل متلبسا، أثناء محاولته صب مادة حارقة على إحدى السيارات، وأنه يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن من 3 إلى 10 سنوات.وتابعت أن المتهم أفاد بأنه أقدم على حرق السيارات انطلاقا من موقفه السلبي تجاه الجيش. (روسيا اليوم)