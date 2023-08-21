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عربي-دولي
الخارجية الإيرانية: تبادل السجناء مع أميركا قد يستغرق شهرين
Lebanon 24
21-08-2023
|
06:28
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن إجراءات الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران ستستغرق ما يصل إلى شهرين.
وقال كنعاني في تصريحه إنّ "السلطات المعنية أعلنت إطاراً زمنياً محدداً وستستغرق هذه الإجراءات شهرين على الأكثر".
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وتوصلت طهران وواشنطن الشهر الماضي لاتفاق يشمل إطلاق سراح 5 مواطنين أميركيين محتجزين في إيران والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية قيمتها 6 مليارات دولار.
وسيؤدي الاتفاق المبدئي بالنهاية لإطلاق سراح 5 أميركيين من أصل إيراني محتجزين في إيران وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة، بعد أن يتم تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر.
وتم الإعلان عن الصفقة المعقدة، التي جاءت بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين، عندما نقلت إيران 4 من الأميركيين الخمسة من السجن إلى الإقامة الجبرية. أما الأميركي الخامس فقد كان بالفعل قيد الإقامة الجبرية قبل الإعلان عن الصفقة.
ولا تزال تفاصيل تحويل الأموال والموعد النهائي لتنفيذ بنود الصفقة وكذلك تاريخ الإفراج عن الأميركيين والإيرانيين غير واضحة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
مع ذلك، يقول مسؤولون أميركيون وإيرانيون إنهم يعتقدون أن الاتفاق قد يكتمل بحلول منتصف أو نهاية سبتمبر المقبل.
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