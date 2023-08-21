Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الإيرانية: تبادل السجناء مع أميركا قد يستغرق شهرين

Lebanon 24
21-08-2023 | 06:28
A-
A+
Doc-P-1099516-638282216350380306.jpg
Doc-P-1099516-638282216350380306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن إجراءات الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران ستستغرق ما يصل إلى شهرين.

وقال كنعاني في تصريحه إنّ "السلطات المعنية أعلنت إطاراً زمنياً محدداً وستستغرق هذه الإجراءات شهرين على الأكثر".
Advertisement

وتوصلت طهران وواشنطن الشهر الماضي لاتفاق يشمل إطلاق سراح 5 مواطنين أميركيين محتجزين في إيران والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية قيمتها 6 مليارات دولار.

وسيؤدي الاتفاق المبدئي بالنهاية لإطلاق سراح 5 أميركيين من أصل إيراني محتجزين في إيران وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة، بعد أن يتم تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر.

وتم الإعلان عن الصفقة المعقدة، التي جاءت بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين، عندما نقلت إيران 4 من الأميركيين الخمسة من السجن إلى الإقامة الجبرية. أما الأميركي الخامس فقد كان بالفعل قيد الإقامة الجبرية قبل الإعلان عن الصفقة.

ولا تزال تفاصيل تحويل الأموال والموعد النهائي لتنفيذ بنود الصفقة وكذلك تاريخ الإفراج عن الأميركيين والإيرانيين غير واضحة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

مع ذلك، يقول مسؤولون أميركيون وإيرانيون إنهم يعتقدون أن الاتفاق قد يكتمل بحلول منتصف أو نهاية سبتمبر المقبل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:02 | 2023-08-21
06:54 | 2023-08-21
06:51 | 2023-08-21
06:35 | 2023-08-21
06:35 | 2023-08-21
06:17 | 2023-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24