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موقع أميركي: بايدن يدرس الإجتماع مع الأمير محمد بن سلمان في نيودلهي

Lebanon 24
21-08-2023 | 06:51
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نقل موقع "أكسيوس"، الاثنين، عن 4 مصادر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يدرس الاجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين التي تنعقد الشهر المقبل، في نيودلهي.
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وقال الموقع إن "عقد مثل هذا الاجتماع قد يعطي دفعة للمحادثات التي يجريها البيت الأبيض مع الحكومة السعودية بشأن اتفاق يتضمن منح ضمانات أمنية أميركية للرياض، مقابل التوقيع على اتفاقية لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل".

واعتبر المصدر ذاته أن توقيع هذه الاتفاقية من شأنه أن يكون "اختراقاً تاريخياً" في ما يتعلق بالسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن "مجموعة من القضايا الخلافية ما تزال عالقة قبل التوصل إلى تفاهمات، خصوصاً في ما يتعلق بمطالب الرياض بالتوقيع على معاهدة أمنية مشتركة مع واشنطن ودعم هذه الأخيرة أيضا لبرنامج نووي مدني يتضمن تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية".

وقال مصدران مطلعان على القضية للموقع إن عقد هذا الاجتماع "ممكن"، لكنهما شددا على أنه لم يتم الانتهاء بعد من ترتيباته.

وتعليقا على الموضوع، شدد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على "عدم وجود أي شيء يمكن الإعلان عنه في الوقت الحالي".

من جانبها، لم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب الموقع للتعليق على الموضوع.

وربط الموقع بين التطورات الأخيرة وزيارة وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، والتي التقى خلالها بمنسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغوركريت، وكبير مستشاري الرئيس لشؤون أمن الطاقة، آموس هوشستين، وفقا لمسؤولين من الجانبين.

كذلك، التقى ديرمر أيضا بوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، وناقشا أيضا قضية التطبيع مع السعودية، وفقا لمسؤول أميركي.

وبعد ساعات من هذا اللقاء، أجرى بلينكن محادثات مع نظيره السعودي، غير أنه لم تتم الإشارة إلى أنه تم التطرق لقضية التطبيع من عدمها، بحسب الموقع.

في المقابل، أفاد مسؤول أميركي موقع "أكسيوس" بأن المحادثات الجارية بين واشنطن والرياض تركز حالياً على القضايا الثنائية وليس التطبيع مع إسرائيل. (الحرة)
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