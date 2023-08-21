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كييف تعلن استعادة مناطق بمحيط باخموت

Lebanon 24
21-08-2023 | 06:54
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أعلنت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أن الجيش استعاد السيطرة على ثلاثة كيلومترات مربعة في محيط مدينة باخموت المدمرة جراء الحرب والواقعة في شرق البلاد، لكنه لم يحقق تقدما يذكر على الجبهة الجنوبية.
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وأطلقت كييف هجوما مضادا في حزيران الماضي بعدما تزودت بأسلحة غربية وعززت وحدات المشاة الهجومية، لكنها أقرت ببطء التقدم في مواجهة التحصينات الروسية.

وقالت ماليار للتلفزيون الرسمي "تم تحرير ثلاثة كيلومترات مربعة أخرى (في محيط باخموت). في المجموع تم تحرير 43 كلم مربعا حول باخموت منذ بدء الهجوم".

وهذا الصيف استولت القوات الروسية على باخموت، المدينة الصناعية التي كانت تعد 70 ألف نسمة قبل الحرب، بعد أشهر من المعارك الشرسة.

وتحقق القوات الأوكرانية تقدما في محيط البلدة وكذلك باتجاه مدينة ميليتوبول (جنوب) التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وفي هذا الشأن، تابعت ماليار قائلة: "في الجنوب، لم يطرأ على الوضع أي تغيرات تذكر. دفاعاتنا تستمر في التقدم في قطاعي برديانسك وميليتوبول".

وشدد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في تصريحات لوكالة فرانس برس، الأسبوع الماضي، على أن قوات بلاده ستواصل القتال حتى تحرير كل المناطق التي تحتلها القوات الروسية، مهما استغرق الوقت. (الحرة)
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