فيديو يوثقه عربيّ.. شاهدوا شكلَ العسل في الفضاء!

شارك رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، مقطع فيديو، يظهر فيه كيف يصبح شكل العسل في الفضاء.

وكتب النيادي في حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "شو رأيكم بشكل العسل في الفضاء، عندي بعض العسل الإماراتي اللي أتناوله بين فترة وأخرى، وفوائده كثيرة ومهمة لصحة رواد الفضاء".

ويقوم النيادي، الذي شارك بعثة الفضاء إلى المحطة الدولية برفقة الطاقم "crew-6" ، بتوثيق الظواهر والأحداث بمقاطع الفيديو.



وتستمر المهمة العلمية، التي بدأت في آذار الماضي، مدة 6 أشهر متواصلة، وهي أطول مشاركة للعرب في الفضاء، وستجري تجارب علمية في 10 مجالات حيوية.