المواطنون هربوا من منازلهم... زلزال قويّ ضرب بلدين في الوقت عينه كم بلغت شدّته؟

ضرب زلزال قوته 6 على مقياس ريختر الساحل الجنوبي لإكوادور وشمال بيرو.

وهرع الناس إلى خارج منازلهم بعد شعورهم بهزة شديدة.

ولم يعلن حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية بحسب تقارير أولية. (euronews)