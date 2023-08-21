Advertisement

عربي-دولي

أردوغان حول عضوية السويد في "الناتو": موقفنا سيتغير إن استمرت الاعتداءات على مقدساتنا

Lebanon 24
21-08-2023 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1099555-638282288121761743.jpg
Doc-P-1099555-638282288121761743.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن موقف بلاده من انضمام السويد إلى حلف "الناتو" سيكون مغايرا في حال استمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية.

وفي تصريحات خلال رحلة عودته من المجر إلى تركيا، قال أردوغان إن موقفنا من انضمام السويد إلى "الناتو"، سيكون "مغايرا في حال استمرار الاعتداء على مقدساتنا، وعدم ضبط شوارعها"، (في إشارة إلى مظاهرات أنصار حزب العمال الكردستاني في السويد).
Advertisement

يذكر أن العلاقات قد تدهورت بين تركيا والسويد في الأشهر الأخيرة، حيث تنتظر الأخيرة موافقة البرلمان التركي على طلبها الانضمام إلى "الناتو"، وسط سلسلة من عمليات حرق القرآن في ستوكهولم.

وترد السلطات التركية بحدة شديدة على أعمال تدنيس القرآن التي ارتكبت في دول أوروبية، لا سيما في الدنمارك والسويد. ومن المتوقع أن يتمكن المشرعون الأتراك من مناقشة مساعي ستوكهولم الانضمام لحلف "الناتو" في أكتوبر، عندما يستأنف البرلمان عمله بعد العطلة. (روسيا اليوم)          



المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:06 | 2023-08-21
14:00 | 2023-08-21
13:49 | 2023-08-21
13:15 | 2023-08-21
13:13 | 2023-08-21
13:13 | 2023-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24