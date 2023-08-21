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الأمن الأوكراني يعتقل "جاسوسا" بعد انفجار مطعم البيتزا

Lebanon 24
21-08-2023 | 11:30
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ذكرت وكالة الأمن الأوكرانية، الإثنين، أنها اعتقلت جاسوسا يعمل لصالح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

انفجار المطعم قتل 11 شخصا

وأوضحت وكالة الأمن الأوكرانية في بيان أن الجاسوس، الذي كان يعمل محاميا في منطقة كراماتورسك في دونيتسك، عاش بين عامي 2019- 2022 داخل الأراضي الروسية، على ما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية. وقالت: "إنه كان على اتصال مع جهاز أمني في الدولة المعتدية" في إشارة إلى روسيا.
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وشهدت كراماتورسك هجوما صاروخيا داميا على مطعم بيتزا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا.

واليوم، نشرت المخابرات الأوكرانية صورة تظهر اثنين من عناصرها وهما يمسكان بالمتهم الذي بدا مسنا.
اتهمت المخابرات الأوكرانية الشخص بأنه جمع معلومات حول تحركات القوات عبر نقاط التفتيش على الجبهة قرب كراماتورسك ونقلها إلى المخابرات الروسية. (سكاي نيوز)       
المصدر: سكاي نيوز عربية
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