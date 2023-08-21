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عربي-دولي

محلل عسكري بريطاني يكشف عما يحدث في كواليس الغرب من وراء ظهر أوكرانيا!

Lebanon 24
21-08-2023 | 08:37
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كشف المحلل العسكري البريطاني شون بيل عما يستعد له الغرب من وراء ظهر أوكرانيا لحل النزاع بطرق سلمية.

وقال عبر موقع سكاي نيوز إن فشل الهجوم الأوكراني المضاد يجبر شركاء كييف الغربيين على التفكير في طرق بديلة لحل النزاع، حيث وأن القادة الغربيين "صاروا يبحثون عن خيارات الحل".
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واستشهد المحلل العسكري البريطاني بكلمات مدير المكتب الخاص للأمين العام لحلف "الناتو" ستيان ينسن، الذي قال إن أوكرانيا بحاجة إلى التنازل عن بعض أراضيها من أجل تحقيق سلام دائم، مشيرا إلى أن الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية ونضوب مخزون المعدات الغربية يجبران حلفاء كييف على إعادة النظر في سياساتهم.

وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق بأن القوات الأوكرانية، منذ بداية الهجوم الأوكراني المضاد، فقدت أكثر من 43 ألف شخص، وأكثر من 4900 قطعة سلاح، ومن بين المعدات الأوكرانية التي دمرت 26 طائرة، و9 مروحيات، و1831 مدرعة بما في ذلك 25 دبابة "ليوبارد" ألمانية، و7 دبابات فرنسية بعجلات AMX، و21 مدرعة مشاة "برادلي" أميركية. (روسيا اليوم)
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