"أنا على ثقة".. زيلينكسي: روسيا ستخسر الحرب

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أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي الى أنه "واثق" من أن روسيا ستخسر الحرب في أوكرانيا.وقال زيلينسكي في خطاب أمام جمع احتشد قرب البرلمان الدنماركي أثناء زيارته كوبنهاغن: "اليوم نحن واثقون من أن روسيا ستخسر هذه الحرب. أنا على ثقة من أننا سننتصر لأن الحقيقة إلى جانبنا".وأدلى زيلينسكي بتصريحاته غداة إعلان الدنمارك وهولندا أنهما ستزودان كييف بمقاتلات "إف 16" الأميركية لتعزيز قدراتها الجوية، بينما تواصل أوكرانيا هجومها المضاد لصد القوات الروسية في الشرق.وأضاف الرئيس الأوكراني: "الأهم هو ما نثبته بنصرنا وتعاوننا معا، نؤكد أن للحياة قيمة وأن الناس مهمون. الحرية مهمة وأوروبا مهمة".وتابع زيلينسكي: "سيكون نصرا مشتركا. نصر الحقيقة والديمقراطية ونصر شعبنا وأممنا".وخلال زيارة أجراها الرئيس الأوكراني الأحد للدنمارك، قالت رئيسة الوزراء ميتي فيريديريكسن إن بلدها سيرسل 19 مقاتلة من طراز "إف 16"، 6 منها بحلول نهاية هذا العام و8 العام المقبل و5 عام 2025. (سكاي نيوز)