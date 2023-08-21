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"أنا على ثقة".. زيلينكسي: روسيا ستخسر الحرب

Lebanon 24
21-08-2023 | 09:09
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أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي الى أنه "واثق" من أن روسيا ستخسر الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب أمام جمع احتشد قرب البرلمان الدنماركي أثناء زيارته كوبنهاغن: "اليوم نحن واثقون من أن روسيا ستخسر هذه الحرب. أنا على ثقة من أننا سننتصر لأن الحقيقة إلى جانبنا".
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وأدلى زيلينسكي بتصريحاته غداة إعلان الدنمارك وهولندا أنهما ستزودان كييف بمقاتلات "إف 16" الأميركية لتعزيز قدراتها الجوية، بينما تواصل أوكرانيا هجومها المضاد لصد القوات الروسية في الشرق.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "الأهم هو ما نثبته بنصرنا وتعاوننا معا، نؤكد أن للحياة قيمة وأن الناس مهمون. الحرية مهمة وأوروبا مهمة".

وتابع زيلينسكي: "سيكون نصرا مشتركا. نصر الحقيقة والديمقراطية ونصر شعبنا وأممنا".

وخلال زيارة أجراها الرئيس الأوكراني الأحد للدنمارك، قالت رئيسة الوزراء ميتي فيريديريكسن إن بلدها سيرسل 19 مقاتلة من طراز "إف 16"، 6 منها بحلول نهاية هذا العام و8 العام المقبل و5 عام 2025. (سكاي نيوز)
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