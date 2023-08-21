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عربي-دولي

"عصيان مدني" في السويداء... إحتجاجات وإغلاق مقر حزب البعث

Lebanon 24
21-08-2023 | 09:30
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ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ محتجين سوريين أغلقوا اليوم الإثنين، مبنى مقر حزب البعث في مدينة السويداء، حيث يستمر العصيان المدني في مناطق سيطرة النظام السوري بجنوب البلاد، احتجاجًا على غلاء الأسعار، وتردي الوضع المعيشي في البلاد.
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وخرج العشرات من أبناء بلدة عريقة بريف السويداء الغربي بتظاهرة احتجاجية، وشهدت قرى وبلدات الهويا وقنوات ومجادل وريمة حازم وولغا والكفر وذيبين، إضرابًا كاملًا في الريف، حسب مصادر سورية.

كما شهدت السويداء أمس الأحد، إغلاقًا تامًا لكافة الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية للمدينة، من قِبل عشرات المواطنين المحتجين، حيث تجمع العشرات من أبناء القرى والبلدات للاحتجاج على تردي الواقع الاقتصادي، كما تشهد كل الدوائر الحكومية والمحال التجارية إغلاقًا تامًا، وسط انعدام في حركة المرور.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسومين زاد بموجبهما رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 100%، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الماضي، بالتزامن مع رفع الدعم الكلي عن البنزين والجزئي عن المازوت، وخسارة الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها.

وتضمن المرسوم الصادر عن الأسد زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى قرابة 13 دولارًا، في حين يراوح راتب الموظف العام بين 10 و25 دولارًا، حسب سعر الصرف في السوق السوداء، قبل صدور المرسومين.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، بينما يعاني أكثر من 12 مليونًا منهم من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة. (الجزيرة)
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