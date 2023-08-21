تكتيكٌ جديد... كيف استطاعت روسيا إبطاء تقدّم الجيش الأوكرانيّ؟

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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت إنّ الأنظمة الروسية الحديثة التي تساعدها على زرع المتفجرات عن بعد، أعاقت الهجوم الأوكراني المضاد بشكل كبير.وأوضحت الصحيفة في مقال نشرته، أن الجيش الروسي قادر على زرع حقول الألغام على مسافة تتراوح ما بين 5 - 15 كلم، لافتة إلى أن هذا الأسلوب واحد من عشرات التكتيكات الروسية لتجهيز حقول الألغام.وأشارت إلى أن هذه الطريقة فعالة جدا في إبطاء حركة قوات كييف، وتجبرهم على اتخاذ مواقع مكشوفة للمروحيات والطائرات المسيّرة الروسية وتجعلها هدفا سهلا لها.واعترف جندي أوكراني للصحيفة بأن قوات كييف تخسر يوميا خبير متفجرات على الأقل، إلى جانب عشرات المصابين وما لا يقل عن 200 قتيل. (روسيا اليوم)