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بيان لافت.. الجيش الاسرائيلي يعترف بالفشل!

Lebanon 24
21-08-2023 | 11:33
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إعترف قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس بفشل الجيش في التصدي للعمليات الفلسطينية في حوارة والخليل.

 
وفي إشارة إلى الهجومين اللذين وقعا هذا الأسبوع في حوارة وجبل الخليل، قال فوكس في بيان: "نحن في موجة إرهاب لم نعرفها منذ فترة طويلة، وهذا الأسبوع لم ننجح في إحباطها. سنلاحق الأعداء من حوارة والخليل".
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هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع تقرر تعزيز القوات العاملة في منطقة الضفة الغربية بكتيبة واحدة وسريتيْن عسكريتين ابتداء من اليوم وذلك للمساعدة في النشاطات الدفاعية في المنطقة وملاحقة المخرب" منفذ هجوم الخليل.
 
 
وكانت قد قتلت إسرائيلية وأصيب آخر اليوم بهجوم في جبل الخليل، تبنته كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح".
المصدر: روسيا اليوم
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