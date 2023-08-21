"زيلينسكي يتلقى تحذيرا مرعبا".. أوكرانيا ستختفي من على وجه الأرض!

حذر ضابط المخابرات الأميركية السابق سكوت ريتر، من أن أوكرانيا ستختفي من على وجه الأرض إذا أرادت سلطات كييف بالتحالف مع "الناتو"، حربا حقيقية مع روسيا.

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ويعتقد الضابط الأميركي السابق، أن "كييف ولفوف ومدن أوكرانية أخرى ستختفي إذا فكر الغرب بشن حرب حقيقية ضد روسيا".وفي وقت سابق، أكد سكوت ريتر، أن قوات كييف لن تكون قادرة على الدفاع في اتجاه خاركوف، ونتيجة لذلك قد تفقد السيطرة على كوبيانسك في وقت لاحق.وحذر ريتر ألمانيا ودولا غربية أخرى من إمداد القوات الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى مثل "توروس" الألماني، وبحسب الضابط، لن يغيروا ميزان القوى في الجبهة، لكنهم سيؤدون إلى تصعيد الموقف.وتوقع ضابط المخابرات الأميركية السابق أن "أفعال برلين لن تؤدي إلا إلى رد روسي أقوى". (روسيا اليوم)