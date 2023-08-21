إجراءات جديدة لدخول هذه الدولة العربية.. ما حقيقتها؟

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تداول عدد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، تقريراً يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول، وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم، أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية.لكن وزارة السياحة والآثار المصرية نفت تلك الأنباء، بحسب ما أورد حساب رئاسة الوزراء المصري على "فيسبوك"، الاثنين.وأكد بيان الوزارة أن التقرير المتداول مزيف، وغير صادر عن أي جهة رسمية بالحكومة المصرية، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أي قرارات جديدة تتضمن تغيير في إجراءات دخول البلاد من مختلف الدول.كما أكدت أن كافة الإجراءات المعمول بها حالياً بالمطارات والموانئ المصرية سارية كما هي دون أي تغيير. (الحرة)