28
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إجراءات جديدة لدخول هذه الدولة العربية.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
21-08-2023
|
13:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول عدد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، تقريراً يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول، وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم، أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية.
Advertisement
لكن وزارة السياحة والآثار المصرية نفت تلك الأنباء، بحسب ما أورد حساب رئاسة الوزراء المصري على "فيسبوك"، الاثنين.
وأكد بيان الوزارة أن التقرير المتداول مزيف، وغير صادر عن أي جهة رسمية بالحكومة المصرية، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أي قرارات جديدة تتضمن تغيير في إجراءات دخول البلاد من مختلف الدول.
كما أكدت أن كافة الإجراءات المعمول بها حالياً بالمطارات والموانئ المصرية سارية كما هي دون أي تغيير. (الحرة)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نجا من الموت وعائلته... صورة ممثل لبنانيّ على فراش المستشفى تُثير قلق جمهوره ما الذي حصل معه؟
Lebanon 24
نجا من الموت وعائلته... صورة ممثل لبنانيّ على فراش المستشفى تُثير قلق جمهوره ما الذي حصل معه؟
05:28 | 2023-08-21
21/08/2023 05:28:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزُّ الضّاحية ليلاً.. ما جرى على الطريق مؤسف جداً!
Lebanon 24
حادثة تهزُّ الضّاحية ليلاً.. ما جرى على الطريق مؤسف جداً!
03:45 | 2023-08-21
21/08/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما رصدته الكاميرات قبل "حادثة الكحالة"
Lebanon 24
هذا ما رصدته الكاميرات قبل "حادثة الكحالة"
01:15 | 2023-08-21
21/08/2023 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي شهير يحتفل بعيد ميلاد طليقته ملكة جمال لبنان السابقة.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
إعلامي شهير يحتفل بعيد ميلاد طليقته ملكة جمال لبنان السابقة.. شاهدوا الصور
03:44 | 2023-08-21
21/08/2023 03:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مُمدة بالقرب من حوض السباحة.. ميريام فارس تتمايل بملابس البحر وإطلالتها الأخيرة في الرياض تعرضها للانتقاد (فيديو)
Lebanon 24
مُمدة بالقرب من حوض السباحة.. ميريام فارس تتمايل بملابس البحر وإطلالتها الأخيرة في الرياض تعرضها للانتقاد (فيديو)
02:20 | 2023-08-21
21/08/2023 02:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:00 | 2023-08-21
الهزائم والأنباء السيئة تُلاحق الجيش السوداني
18:30 | 2023-08-21
روسيا تعمل على توسيع هياكلها العسكرية في مواجهة حقائق الحرب
16:43 | 2023-08-21
قائد فاغنر يظهر في فيديو جديد.. هل انتقل الى أفريقيا؟
16:40 | 2023-08-21
قريباً.. ماذا سيحلّ بمنزل هتلر؟
16:30 | 2023-08-21
في الذكرى العاشرة لهجوم الغوطة.. واشنطن تستذكر وهذا ما تعهّدت به
16:21 | 2023-08-21
عدوان جديد يهز ليل دمشق
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
22/08/2023 03:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
22/08/2023 03:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
22/08/2023 03:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24