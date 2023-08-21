وزير النفط العراقي في أنقرة لبحث استئناف تصدير النفط

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أفاد مصدر بمكتب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم، بأن الوزير وصل إلى العاصمة التركية أنقرة لبحث عدة قضايا منها استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان.ونقلت "رويترز" عن مسؤول نفطي قوله إن الوزير العراقي سيلتقي مع نظيره التركي لبحث قضايا الطاقة وعلى رأسها استئناف تصدير النفط العراقي عبر جيهان.