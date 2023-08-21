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عربي-دولي

مسؤول صحي في دولة عربية: عصر كورونا والكمامة لم ينته بعد!

Lebanon 24
21-08-2023 | 15:40
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أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن "عصر كورونا والكمامة لم ينته" بعد.

وأوضح تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، أن "ليس هناك حاليا ما يستوجب العودة للماضي بوباء كورونا، ولسنا في حالة تدعو للقلق أو الهلع، وباء الكورونا لن يتنهي لأنه أصبح جزءا من الفيروسات التنفسية السائدة حول العالم، والفيروسات يحدث لها تحورات وكورونا حدث له مئات التحور".
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وأضاف: "المتحور الجديدة، الذي أطلق عليه لقب "إيريس" ويعد الأكثر انتشارا، وآخر متحور موجود حتى الآن من كورونا هو متحور أوميكرون، كما أن الحالات المصابة بالمتحور الجديد تتميز بثلاثة مميزات، منها مصاب ولا تجد عليه أعراضا، ولكن معدية، ومنهم يظهر عليه أعراض، وحالات كثيرة أكثر شدة، ولكن لم يتم رصد حالات وفيات منه كثيرة".
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