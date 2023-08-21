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عربي-دولي

واشنطن تحثّ مواطنيها على مغادرة هذه الدولة!

Lebanon 24
21-08-2023 | 16:12
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حثّت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، مواطنيها في بيلاروس على مغادرة البلاد بسبب إغلاق ليتوانيا لمعبرين حدوديين من أصل ستة.

وأغلقت ليتوانيا اعتبارا من 18 اب، معبرين حدوديين من أصل ستة مع بيلاروس، حسب حرس الحدود الليتواني.
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هذا وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية في بيلاروس، أن سلطات البلاد سترد على إغلاق ليتوانيا للمعبرين الحدوديين بهدوء ومسؤولية وعملية، بما في ذلك لصالح سكان البلدان المجاورة.

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