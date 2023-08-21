واشنطن تحثّ مواطنيها على مغادرة هذه الدولة!

حثّت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، مواطنيها في بيلاروس على مغادرة البلاد بسبب إغلاق ليتوانيا لمعبرين حدوديين من أصل ستة.



وأغلقت ليتوانيا اعتبارا من 18 اب، معبرين حدوديين من أصل ستة مع بيلاروس، حسب حرس الحدود الليتواني.

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هذا وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية في بيلاروس، أن سلطات البلاد سترد على إغلاق ليتوانيا للمعبرين الحدوديين بهدوء ومسؤولية وعملية، بما في ذلك لصالح سكان البلدان المجاورة.



وأغلقت ليتوانيا اعتبارا من 18 اب، معبرين حدوديين من أصل ستة مع بيلاروس، حسب حرس الحدود الليتواني.هذا وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية في بيلاروس، أن سلطات البلاد سترد على إغلاق ليتوانيا للمعبرين الحدوديين بهدوء ومسؤولية وعملية، بما في ذلك لصالح سكان البلدان المجاورة.