قائد فاغنر يظهر في فيديو جديد.. هل انتقل الى أفريقيا؟

ظهر قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو نشره على قناته في "تلغرام" مساء اليوم، ملمحا فيه إلى أنه موجود في إفريقيا حيت يتمدد نشاط المجموعة.





وقال بريغوجين في الفيديو المقتضب: "نحن نعمل. درجة الحرارة تفوق الخمسين درجة مئوية وهو ما نحبه"، مضيفاً أن "مجموعة فاغنر تجري أنشطة الاستطلاع والبحث، مما يجعل روسيا أكثر قوة في كل القارات".

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وألمح لوجوده في إفريقيا بقوله "إفريقيا أكثر حرية. العدل والسعادة للأمم الإفريقية. نحارب القاعدة وداعش والجماعات الأخرى".



وأردف: "ماضون في عمليات التجنيد ونستمر في تنفيذ المهام التي تم تكليفنا بها وتعهدنا بالقيام بها".



هذا ولم يذكر بريغوجين أين سجل الفيديو ولا متى، لكنه في حديثه لمح إلى أنه في إفريقيا حيث الحرارة المرتفعة هذه الأيام وحيث تنشط المجموعة، التي برز اسمها على السطح مجددا بعد الانقلاب العسكري في النيجر.