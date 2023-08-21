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عربي-دولي

قريباً.. ماذا سيحلّ بمنزل هتلر؟

Lebanon 24
21-08-2023 | 16:40
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أعلنت حكومة النمسا، الإثنين، أنّ العمل على تحويل المنزل الذي ولد فيه الزعيم النازي أدولف هتلر إلى مركز للشرطة، سيبدأ في تشرين الأول المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لـ"فرانس برس"، إنه من المقرر أن تبدأ الأشغال يوم 2 تشرين الأول المقبل.
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وأكد بيان صدر مؤخراً أنه "بعد التجديد المعماري، سيتم إنشاء مركز للشرطة ومركز تدريب نشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وسيتم وضع سقف جديد للمبنى الذي تبلغ مساحته 800 متر مربع، كما سيخضع لعملية توسيع.

ومن المُقرّر أن ينتقل الشاغلون الجدد إلى المبنى عام 2026، بحسب وزارة الداخلية التي أكدت أنها "تتمسك بمشروعها" رغم بروز انتقادات جديدة. 
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