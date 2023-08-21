قريباً.. ماذا سيحلّ بمنزل هتلر؟

Advertisement

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لـ"فرانس برس"، إنه من المقرر أن تبدأ الأشغال يوم 2 تشرين الأول المقبل.وأكد بيان صدر مؤخراً أنه "بعد التجديد المعماري، سيتم إنشاء مركز للشرطة ومركز تدريب نشطاء في مجال حقوق الإنسان.وسيتم وضع سقف جديد للمبنى الذي تبلغ مساحته 800 متر مربع، كما سيخضع لعملية توسيع.ومن المُقرّر أن ينتقل الشاغلون الجدد إلى المبنى عام 2026، بحسب وزارة الداخلية التي أكدت أنها "تتمسك بمشروعها" رغم بروز انتقادات جديدة.