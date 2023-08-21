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عربي-دولي

روسيا تعمل على توسيع هياكلها العسكرية في مواجهة حقائق الحرب

Lebanon 24
21-08-2023 | 18:30
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كشفت وزارة الدفاع البريطانية، أمس، أن روسيا تعمل على توسيع هياكلها العسكرية في مواجهة حقائق الحرب، مبينة أن هناك تشكيلا واحدا جديدا مرجحا جدا، وهو «جيش الأسلحة المشتركة الثامن عشر.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المحتمل أن يكون التشكيل عبارة عن دمج وترقية للوحدات الأخرى التي تعمل حاليا في إقليم خيرسون، ومن بينها فيلق الجيش الثاني والعشرون، وهي القوة التي عادة ما تشكل الحامية الروسية في شبه جزيرة القرم المحتلة.
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ومن المرجح أن يتكون معظم تشكيل "جيش الأسلحة المشتركة الثامن عشر" من أفراد معبأين، وأن يركز على العمليات الأمنية الدفاعية في جنوب أوكرانيا. وتهدف روسيا، على الأرجح، إلى تحرير المزيد من الوحدات التي لديها خبرة للقتال على محاور رئيسية.
وتابعت أن هناك احتمالا واقعيا بأن هذا أدى إلى إعادة نشر القوات المحمولة جوا أخيرا من خيرسون إلى قطاع أوريكيف المتنازع عليه بشدة. وفي أحدث الهجمات، أعلن حاكم موسكو، أمس، أن شخصين أصيبا بحطام طائرة مسيرة دمرتها الدفاعات الجوية. وتأخرت نحو 50 رحلة جوية في موسكو وخارجها، بعد التشويش على مسيرة أوكرانية في منطقة روزسكي وتدميرها بحي إسترينسكي القريب.

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