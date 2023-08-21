مُجدداً مسيّرات تستهدف موسكو.. وإغلاق مطارات العاصمة الروسية (فيديو)

أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، إسقاط الدفاعات الجوية الروسية طائرتين مسيرتين هجوميتين في العاصمة الروسية.



وقال سوبيانين على تطبيق تليغرام "أسقط الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين هجوميتين، واحدة في منطقة كراسنوغورسك والأخرى في منطقة تشاستسي"، مضيفا أن أجهزة الطوارئ تحركت للاستجابة للحادث.

More footage of the explosion in Krasnogorsk, Moscow oblastfollowing suspected Ukrainian UAV attack. Russian sources says a drone was shot downhttps://t.co/fqEkvUbmg0 pic.twitter.com/PtYwDb0PAB — Faytuks News Δ (@Faytuks) August 22, 2023 Advertisement

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أكبر 3 مطارات في موسكو علقت رحلات الوصول والمغادرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول للوكالة لم تكشف عن هويته "المجال الجوي مغلق فوق فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو".

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🔥Moscow region is waking up!



"Vnukovo" and "Domodedovo" airports have suspended operations, the "Carpet" regime has been announced



🇺🇦https://t.co/8m1g6zHFPG pic.twitter.com/KJlW8yUoEJ — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) August 22, 2023

وأضاف "لا يتم استقبال الرحلات الجوية وأُرجأت الرحلات المغادرة".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالت إنها توثق تصدي الدفاعات الجوية الروسية للمسيرات التي استهدفت موسكو.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت تصدي الجيش لطائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود مساء الإثنين.



وذكر الجيش في بيان أن الطائرتين المسيرتين تحطمتا في المياه حوالي الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي، على بعد 40 كيلومترا شمال غربي شبه جزيرة القرم.(سكاي نيوز)



