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عربي-دولي

هجوم صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق.. وهذا ما استهدفه

Lebanon 24
21-08-2023 | 23:19
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ذكرت مصادر قناة "العربية" أن الغارة الإسرائيلية على محيط العاصمة السورية، مساء أمس الاثنين، استهدفت شحنة أسلحة إيرانية وصلت إلى مطار دمشق.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية بأن عدوانا إسرائيليا استهدف، مساء الاثنين، محيط العاصمة دمشق.
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وأكدت الوكالة السورية للأنباء "سانا" سماع دوي انفجار في محيط دمشق، لافتة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

وأشارت "سانا" إلى أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق".

وأدى الهجوم إلى "إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وفي وقت سابق من شهر آب الجاري، أفادت "سانا" بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق"، بعد أن دوت انفجارات في محيط العاصمة.

وطالبت سوريا المجتمع الدولي بالتحرك بجدية لوضع حد للهجمات الإسرائيلية على أراضيها وإلزامها بالقوانين الدولية.(العربية)

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