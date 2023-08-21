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عربي-دولي

شبح الحرب يقترب من النيجر.. وانقلابيون يواجهون تهديدا جديدا

Lebanon 24
21-08-2023 | 23:27
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بجانب ما تواجهه النيجر من تهديد بتدخل عسكري خارجي، والهجمات الإرهابية على الحدود، أضيف في الداخل تهديد ثالث بظهور حركة تتبنى العمل المسلح ضد الجيش وقادة الانقلاب العسكري.

وأعلن عيسى أغ بولا، حليف الرئيس النيجري، محمد بازوم، وقائد حركة تمرد في السابق، حمل السلاح ضد الجيش بسبب تأييده للانقلابيين.
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وقال أغ بولا إنه "مصمم على الشروع في عمل عسكري لضمان العودة إلى الشرعية"، وذلك عبر بيان منسوب لمجلس المقاومة من أجل الجمهورية، الإثنين على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "لي فاسو" البوركيني، والذي تم تشكيله عقب الانقلاب الذي أطاح ببازوم في 26 يوليو الماضي.


وأغ بولا من طوارق النيجر، وسبق أن قاد تمردا مسلحا في التسعينيات قبل دخول فصيله في عملية سلام تحول بعدها للعمل السياسي، وصار وزيرا.

أهداف حليف بازوم

تضمن بيان حليف بازوم 7 نقاط هي بمثابة خريطة عمله وأهدافه:

• يدين مجلس المقاومة بأشد العبارات موقف الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الانقلاب.

• يؤكد من جديد أن عناصر الجيش الموالية للانقلاب ليسوا في خدمة الجمهورية والأمة، وعلى هذا النحو يجب على رجال ونساء النيجر المستحقين أن يحشدوا لمقاتلتهم.

• يرحب بإنشاء جبهة التحرير الوطني (FPL) "حركة أخرى شكلها حليف آخر لبازوم"، ويدعو قادتها إلى الانضمام لديناميات العودة إلى النظام الدستوري.

• تأكيد توافقه مع مجموعة "إيكواس" للتدخل من أجل الإطاحة بالانقلابيين.

• التصميم على الشروع في عمل عسكري.

• دعوة الجميع للانضمام إليه في هذا الكفاح الوطني المنقذ.

• تحميل قادة الانقلاب وحدهم مسؤولية كل ما سيحدث.
القدرة على إرباك الانقلابيين

عن جدية وحجم إعلان هذه الحركة تبني العمل المسلح، يقول المحلل السياسي النيجري، جيلاني هاشم، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الوزير عيسى أغ بولا كان قائدا لأهم حركات التمرد في الشمال قبل أن يوقع اتفاقية سلام مع السلطات، كما أن انخراط رجاله في القوات الحكومية والمجتمع سمح للحكومات المتتالية أن تشهد استقرارا، بعكس الجارة مالي التي تعيش ظروفا مشابهة.

إلا أن ما حدث منذ 26 يوليو، أشعرهم بالقلق على مكانتهم وحقوقهم التي حصلوا عليها بعد تركهم للسلاح، لذا فكروا في العودة إلى التمرد، حسب تقدير المحلل النيجري.

ويتوقع هاشم أن تحرك أغ بولا وأنصاره "سيغير موازين القوى، وسيربك القوات الانقلابية المهددة من الجماعات الإرهابية ومن التدخل المحتمل لقوات الإيكواس".

بدوره، يؤكد الباحث في العلوم السياسية بجامعة باماكو في مالي، محمد أغ إسماعيل، أن تشكيل حركة أغ بولا يشير إلى مخاوف بعض الطوارق، خاصة مع صراع دولي وإقليمي يلوح في الأفق، حيث يخشى هؤلاء على موقعهم في الترتيبات القادمة.
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