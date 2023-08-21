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عربي-دولي

بعد تجربتها الفاشلة.. بيونغيانغ تعتزم إطلاق قمر اصطناعي جديد

Lebanon 24
21-08-2023 | 23:29
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أبلغت كوريا الشمالية اليابان أنها تعتزم إطلاق قمرا اصطناعيا في الأيام المقبلة، وفق ما ذكرت الحكومة اليابانية، بعد أقل من ثلاثة أشهر على محاولة مماثلة فاشلة لبيونغيانغ انتهت بسقوط قمر اصطناعي عسكري في البحر.
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وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن بيونغيانغ أخطرت اليابان بالتخطيط لإطلاق الصاروخ، مضيفا أنه أصدر تعليمات لحكومته بالعمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى لحض كوريا الشمالية على إلغاء الإطلاق.

وقال خفر السواحل الياباني إن "إطلاق الصاروخ الذي يحمل القمر الاصطناعي" سيتم في الفترة ما بين 24 و31 آب، مع تحديد ثلاث مناطق معرضة للخطر هي البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي والمياه شرق جزيرة لوزون الفيليبينية.

وكانت بيونغيانغ قد حاولت في مايو وضع ما وصفته بأنه أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري في مدار حول الأرض، لكن الصاروخ الذي يحمله سقط في البحر بعد دقائق على إطلاقه.

وتقول كوريا الشمالية إنها طورت قمر التجسس الاصطناعي بهدف تحقيق توازن ضروري مع التواجد العسكري الأميركي المتزايد في المنطقة.

ودانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إطلاق كوريا الشمالية للقمر الاصطناعي حينذاك باعتباره انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر على الدولة النووية المعزولة استخدام تقنيات الصواريخ البالستية.
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