اعتقال سيدة هددت بقتل ترامب وابنه.. وهكذا تم كشفها





وقُدمت شكوى رسمية ضد تريسي ماري فيورنزا (41 عاما) هذا الشهر بالمحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية بفلوريدا.

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ووفقا للشكوى، كتبت فيورنزا في رسالة بالبريد الإلكتروني في أيار تقول "سأعلن أنني سأطلق النار على دونالد ترامب الأب وبارون ترامب في الوجه مباشرة في أي فرصة تسنح لي!". قال مكتب المدعي العام في مدينة شيكاغو الأميركية إن امرأة اعتُقلت يوم الإثنين بتهمة إرسال تهديدات عبر البريد الإلكتروني بإطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب ونجله بارون.وقُدمت شكوى رسمية ضد تريسي ماري فيورنزا (41 عاما) هذا الشهر بالمحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية بفلوريدا.ووفقا للشكوى، كتبت فيورنزا في رسالة بالبريد الإلكتروني في أيار تقول "سأعلن أنني سأطلق النار على دونالد ترامب الأب وبارون ترامب في الوجه مباشرة في أي فرصة تسنح لي!".

وأُرسل البريد الإلكتروني إلى رئيس مؤسسة تعليمية لم تكشف هويته في مقاطعة بالم بيتش، حيث يوجد مقر إقامة ترامب الرئيسي.



وجاء في الشكوى أن المرأة أرسلت في يونيو رسالة أخرى بالبريد الإلكتروني تهدد فيها ترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه رئيسا في عام 2024، وابنه.