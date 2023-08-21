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عربي-دولي

بعد اشتعال حرب المسيّرات.. روسيا تدرّب الطلاب على تشغيلها في المدارس

Lebanon 24
21-08-2023 | 23:43
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أعلنت موسكو اليوم الاثنين، أن تلامذة المدارس الثانوية في روسيا سيتدرّبون على تسيير مسيّرات قتالية اعتباراً من العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في ايلول المقبل.

وبعد نحو 18 شهراً من اندلاع الحرب في أوكرانيا، أظهر برنامج نشرته وزارة التعليم أن المراهقين الروس سيتمكنون من التعرّف على "وسائل الاستخدام العسكري للمسيّرات" أو حتى طريقة "تنفيذ مهام الاستطلاع باستخدام مسيّرة".
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وستتاح لهم أيضاً فرصة "تنفيذ عمليات تجريبية ملموسة للمسيّرات" وتعلّم طرق درء "مسيّرات العدو".

وتستهدف هذه التدريبات شريحة التلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً في إطار "التدريب العسكري الأساسي".

وهذا التدريب، الذي كان يُعطى في الحقبة السوفياتية قبل أن يتم التخلي عنه، أعيد العمل به اعتباراً من العام الدراسي 2023-2024.

ويقدّم هذا التدريب تعريفاً لأسلحة الحرب مثل بندقية كلاشنيكوف الهجومية ويتضمن 140 ساعة على الأقل من الدروس.
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