30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
31
o
بشري
29
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"إكواس" ترفض مقترح المجلس العسكري في النيجر بشأن الفترة الانتقالية
Lebanon 24
21-08-2023
|
23:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) خطة تشكيل حكومة انتقالية في النيجر لمدة 3 سنوات التي اقترحها المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 تموز.
وقال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة في مقابلة مع قناة "بي بي سي"، إن الخطة الانتقالية لمدة 3 سنوات في النيجر، "غير مقبولة".
Advertisement
وأشار موسى إلى أن هذا المقترح ما هو إلا "ستار دخان" على الحوار والدبلوماسية.
إعادة السلطة إلى المدنيين
وأضاف أنه "كلما أسرع الجيش في إعادة السلطة إلى المدنيين والتركيز على مسؤولياته الأساسية مثل الدفاع عن وحدة أراضي النيجر، كان ذلك أفضل".
وأمس الأحد أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، أن الانتقال إلى الحكم المدني في البلاد سيكتمل في مدة أقصاها 3 سنوات.
ومنذ 26 تموز الماضي، يحتجز "المجلس للوطني لحماية الوطن" بالنيجر الرئيس محمد بازوم وأفرادا من عائلته، بعد عزله عن الحكم وتعليق العمل بالدستور.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نجا من الموت وعائلته... صورة ممثل لبنانيّ على فراش المستشفى تُثير قلق جمهوره ما الذي حصل معه؟
Lebanon 24
نجا من الموت وعائلته... صورة ممثل لبنانيّ على فراش المستشفى تُثير قلق جمهوره ما الذي حصل معه؟
05:28 | 2023-08-21
21/08/2023 05:28:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إليكم ما جرى داخل المطار!
Lebanon 24
بالفيديو.. إليكم ما جرى داخل المطار!
15:35 | 2023-08-21
21/08/2023 03:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
المواطنون هربوا من منازلهم... زلزال قويّ ضرب بلدين في الوقت عينه كم بلغت شدّته؟
Lebanon 24
المواطنون هربوا من منازلهم... زلزال قويّ ضرب بلدين في الوقت عينه كم بلغت شدّته؟
08:16 | 2023-08-21
21/08/2023 08:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت جديدة عن تحقيقات جريمة عين الحلوة.. هذا ما سيجري!
Lebanon 24
مُفاجآت جديدة عن تحقيقات جريمة عين الحلوة.. هذا ما سيجري!
03:00 | 2023-08-22
22/08/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:53 | 2023-08-21
21/08/2023 09:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:51 | 2023-08-22
موافقة أميركية لبولندا على بيع صفقة الـ12 مليار دولار.. إليكم التفاصيل
04:30 | 2023-08-22
أول امرأة صعدت إلى الفضاء وداعمة لبوتين.. تعرفوا إلى فالنتينا تيريشكوفا (صور)
03:56 | 2023-08-22
حرائق وأعاصير ... طقس متطرف يسيطر على أميركا الشمالية
03:43 | 2023-08-22
إسرائيل تعتقل فلسطينيين يشتبه بضلوعهما في إطلاق نار بالخليل
03:30 | 2023-08-22
تقرير لـ"The Guardian": بايدن يسعى لتحقيق 3 أهداف:هل الوقت لصالحه؟
03:28 | 2023-08-22
رابط بين التوتر مع حزب الله على الحدود والهجمات بالضفة.. مسؤولون إسرائيليون يحذرون
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
22/08/2023 12:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
22/08/2023 12:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
22/08/2023 12:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24