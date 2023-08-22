محكمة في جورجيا تحدد كفالة ترامب... اليكم التفاصيل

Advertisement

حددت محكمة فانتوم في جورجيا، حيث ستجري محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهم التآمر لتغيير نتيجة الانتخابات، كفالة الرئيس بـ200 ألف دولار أميركي، وفقا لمراسل "الحرة".وقال المراسل إن القاضي قرر أن تسلم الكفالة إلى خزينة المحكمة قبل مثول الرئيس أمامها، وأضاف أن المدعية العامة تحقق في التهديدات التي وصلت أعضاء هيئة المحلفين عن طريق البريد الإلكتروني منها تهديدات بالقتل.في الوقت ذاته نقلت شبكة سي.أن.أن عن مصادر قولها إن ترامب يعتزم تسليم نفسه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الخميس المقبل.وفي لائحة اتهام من 98 صفحة في جورجيا تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، وُجهت إلى ترامب و18 متهما آخرين 41 تهمة جنائية إجمالا في ما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية.وقال مكتب قائد الشرطة المحلي في وقت سابق الاثنين، إنه عندما يسلم ترامب نفسه سيكون هناك "إغلاق صارم" للمنطقة المحيطة بالسجن الواقع في شارع رايس.ولم يُذكر موعد استسلام ترامب.(العربية)