بعد أعمال النهب بالسودان.. أسواق "دقلو" تعرض بأسعار زهيدة بضائع مجهولة المصدر





وعلى بعد 50 كيلومترا جنوبي العاصمة السودانية حيث تتواصل المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نشأ هذا السوق الجديد الذي يحمل اسم "دقلو"، على اسم القائد العسكري.

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ويقع سوق "دقلو" شمالي ولاية الجزيرة التي استقبلت معظم النازحين من الخرطوم التي فرّ منها ثلاثة ملايين شخص منذ بدء الحرب في 15 نيسان.



ويفرش الباعة بضائعهم على الأرض من أجهزة كهربائية ومواد بناء وقطع غيار سيارات إلى الأدوية والمواد الغذائية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.



ونشر مدونون سودانيون صورا ومقاطع فيديو لعدد من "أسواق دقلو" المنتشرة في مناطق مختلفة من البلاد. وقفت بائعة في سوق جديد نشأ على جانبي الطريق الذي يربط بين الخرطوم ومدينة ود مدني جنوبا تعرض أجهزة تلفزيون جديدة أقل من سعرها بأربع مرات على الأقل.. ولكن لا تسأل عن مصدر البضاعة إذا رغبت بالشراء.وعلى بعد 50 كيلومترا جنوبي العاصمة السودانية حيث تتواصل المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نشأ هذا السوق الجديد الذي يحمل اسم "دقلو"، على اسم القائد العسكري.ويقع سوق "دقلو" شمالي ولاية الجزيرة التي استقبلت معظم النازحين من الخرطوم التي فرّ منها ثلاثة ملايين شخص منذ بدء الحرب في 15 نيسان.ويفرش الباعة بضائعهم على الأرض من أجهزة كهربائية ومواد بناء وقطع غيار سيارات إلى الأدوية والمواد الغذائية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.ونشر مدونون سودانيون صورا ومقاطع فيديو لعدد من "أسواق دقلو" المنتشرة في مناطق مختلفة من البلاد.

وقالت البائعة التي تعرض شاشات بأحجام مختلفة "الشاشة بخمسين ألف جنيه سوداني (80 دولارا)"، بينما يبلغ سعرها في متاجر البيع نحو 230 ألف جنيه سوداني (حوالي 383 دولارا).



وكان من الواضح عدم دراية البائعة بأبعاد الشاشات او مواصفاتها، إذ قالت باستنكار لأحد الزبائن حين سألها عن ذلك "ألا ترى بعينك؟".



من جانبه، قال مصدر أمني فضل طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس إن "البضائع المعروضة في هذه الأسواق مسروقة.. لاحظ مدى انخفاض أسعارها".



ونشر مدون صورا لما يبدو أنه سوق للأسلحة.

وفي هذا الصدد يقول سكان من العاصمة إن أسواقا تحمل الاسم نفسه نشأت في الخرطوم وضواحيها، حيث يشكو الجميع نهب ممتلكاتهم من محال أو منازل أو سيارات في ظل المعارك المستمرة.



وقال محمد حسن خليفة أحد سكان مدينة بحري وهي ضاحية شمال الخرطوم "لقد سُرقت جميع مقتنيات منزلي".



كما أكد أحمد عبد العال وهو صاحب محل الأجهزة الكهربائية بوسط الخرطوم "تم نهب معرضي ومخزني بالكامل".



وكان وكيل سيارات تويوتا بالسودان أعلن في بيان الأسبوع الماضي سرقة أكثر من ألف سيارة جديدة من مخازن الشركة ومعارضها، وكذلك قطع الغيار.



من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع في تموز بدء "حملة مكثّفة لمحاربة عمليات النهب والتخريب خاصة عمليات سرقة السيارات المدنية".