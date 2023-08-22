حول امكانية توسيع مجموعة "بريكس"... اليكم هذا الخبر

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تدفع الصين وروسيا إلى توسيع عضوية مجموعة "بريكس"، بهدف مواجهة النفوذ الغربي، لكن أعضاء آخرين في المجموعة يحجمون عن قبول دول جديدة، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".وبحسب الصحيفة، فإن المجموعة التي تمثل أنظمة حكم وأيدولوجيات متباينة إلى حد كبير، تواجه اختلافات في قضايا سياسية وأمنية، بما في ذلك العلاقات مع الولايات المتحدةوتقول "وول ستريت جورنال" إنه من المرجح أن يظهر الجدل بين دول "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) حول ما إذا كان سيتم التوسع وكيفية حدوثه، وذلك خلال أول قمة حضورية لزعماء المجموعة منذ ظهور وباء كورونا.ويجتمع قادة دول "بريكس" ذات الاقتصادات الناشئة والتي تمثل نحو رُبع ثروة العالم، اعتبارا من الثلاثاء، في جوهانسبرغ، في قمة ترمي لتوسيع نفوذ التكتل والدفع نحو تحوّل في السياسة العالمية.ويستضيف رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، كلا من الرئيس الصيني، شي جينبينغ، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في القمة السنوية للمجموعة، والتي تستمر 3 أيام.وكان من المقرر حضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لكن مذكرة توقيفه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، كانت ستلزم جنوب أفريقيا - العضو في المحكمة الجنائية الدولية - باعتقاله إذا حضر.وبدلا عنه، سيحضر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للقمة، حيث من المتوقع أن يلقي بوتين كلمة بشكل افتراضي.و"من المرجح أن يمنح توسيع المجموعة، الصين، آلية أخرى لممارسة قيادة العالم النامي، خاصة إذا كانت اتجاهات بريكس أكثر استبدادية"، كما تقول الصحيفة ذاتها.تحث الصين كتلة بريكس للأسواق الناشئة لتصبح منافسا لمجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا وبريطانيا، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.وتدعم روسيا أيضا توسيع المجموعة، لتشمل الدول الأفريقية على وجه الخصوص، حيث تقوم بتطوير أسواق وحلفاء جدد في القارة السمراء، لتقليل تأثير العقوبات الغربية.وقال الباحث البارز بمعهد الدراسات الأمنية، وهو مركز أبحاث في بريتوريا بجنوب أفريقيا، بريال سينغ: "تنظر الصين وروسيا إلى المجموعة على أنها قطب بديل في النظام العالمي".وتشير "وول ستريت جورنال" إلى أن الأعضاء الآخرين في "بريكس"، بما في ذلك البرازيل والهند، "مترددين" في زيادة أعضاء المجموعة.ويقول محللون إن نيودلهي وبرازيليا "يفضلان إجراء مداولات متأنية قبل انضمام أعضاء جدد، ويشتركان في مخاوف من أن تصبح المجموعة الموسعة معادية للغاية للغرب وتزعزع استقرار الكتلة".وفي حديثه لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال سينغ إن "العمل مع بكين وموسكو لا يعني بالضرورة أن يتفقوا (بقية الأعضاء) معهما"، مضيفا أنهم "يحاولون ببساطة متابعة شعورهم الخاص بالاستقلالية الاستراتيجية على المسرح العالمي".واسم "بريكس" مشتق من الأحرف الأولى لأسماء دولها الأعضاء بالإنكليزية: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.وتأسست بريكس عام 2006 من قبل الدول الأربع الأولى، وكانت تسمى "بريك" على الأحرف الأولى من أسماء تلك الدول عندما اجتمع وزراء خارجيتها (البرازيل وروسيا والهند والصين) بمدينة نيويورك في سبتمبر 2006، على هامش المناقشة العامة لجمعية الأمم المتحدة.لكن أول قمة للمنظمة كانت عام 2009 في روسيا. وبعد عام واحد، تغير اسمها إلى بريكس بعد انضمام جنوب أفريقيا للدول الأربع.وتمثل المجموعة الآن 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42 بالمئة من سكان العالم، وأكثر من 16 في المئة من التجارة العالمية. وأعربت 22 دولة رسميا عن اهتمامها بالانضمام إلى "بريكس"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.في حين أن العديد من تلك الدول قامت أيضا بإجراء استفسارات غير رسمية، حسبما قال سفير جنوب أفريقيا لدى "بريكس"، أنيل سوكلال، الشهر الماضي.وقال مسؤولون من جنوب أفريقيا، إن المتقدمين رسميا هم "الأرجنتين والمكسيك وإيران والسعودية والإمارات ومصر ونيجيريا وبنغلاديش".بينما كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، يستعد للإقلاع من تل أبيب إلى جدة في منتصف الشهر الماضي، صرحت رئيسة منتدى "بريكس" الدولي، بورنيما أناند، بإمكانية دول شرق أوسطية إلى التحالف الذي يضم الصين وروسيا.