تصاعد توترات البحر الأسود.. روسيا تدمر "زورق استطلاع أوكراني"

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة الثلاثاء، أن مقاتلة من طراز "سوخوي" تابعة لها، "دمرت" زورق "استطلاع" أوكراني في البحر الأسود.وقالت الوزارة على تلغرام: "الليلة، دمر طاقم طائرة إس يو-30 سم تابعة لأسطول البحر الأسود، زورق استطلاع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود" من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.وازدادت الهجمات في البحر الأسود منذ انسحاب روسيا في يوليو من اتفاق تصدير الحبوب الذي تمّ التوصل إليه العام الماضي، بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.ويأتي هجوم البحر الأسود، غداة إعلان روسيا إسقاط "طائرتين مسيرتين هجوميتين" فوق منطقة موسكو، بحسب رئيس بلدية العاصمة.وقال سيرغي سوبيانين على تطبيق تليغرام: "أسقط الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين هجوميتين، واحدة في منطقة كراسنوغورسك والأخرى في منطقة تشاستسي"، مضيفا أن "أجهزة الطوارئ استجابت للحادث".ولم يعط سوبيانين تفاصيل حول وقوع أضرار أو ضحايا.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط الطائرتين مسيرتين فوق منطقة موسكو، مضيفة أنه لم يسجل وقوع إصابات.ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن مصدر في خدمات الطيران قوله، إن "الحركة الجوية في مطارات فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو بموسكو، توقفت لفترة وجيزة".وأشارت الوكالة إلى "تضرر زجاج عدة طوابق" في مبنى سكني في كراسنوغورسك، دون أن تحدد ما إذا كان ذلك ناتجا عن غارة لطائرة مسيرة.وفي الأسابيع الأخيرة جرى صد هجومين بطائرات مسيرة على الحي المالي في موسكو، مما تسبب بإصابة واجهات المباني الشاهقة بأضرار طفيفة. وفي مايو، أُسقطت طائرتان بالقرب من الكرملين.وفي وقت متأخر الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود على بعد 40 كيلومترا شمال غرب شبه جزيرة القرم.