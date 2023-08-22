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عربي-دولي

الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي لتصنيف الدعم السريع "جماعة إرهابية"

Lebanon 24
22-08-2023 | 02:20
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اتهمت وزارة الخارجية السودانية "قوات الدعم السريع بتجنيد الأطفال والقصر في الهجوم على مقر سلاح المدرعات في الخرطوم".
وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إنه "من واجب المجتمع الدولي، تصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة جماعة إرهابية".
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وكان الجيش السوداني أعلن في وقت سابق، "اغتيال اللواء الركن ياسر فضل الله قائد الفرقة 16 مشاة نيالا بولاية جنوب دارفور على يد قوات الدعم السريع".
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القوات المسلحة السودانية، "إحباط عدد من الهجمات الفاشلة لقوات الدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة جنوب العاصمة الخرطوم".
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