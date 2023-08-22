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رابط بين التوتر مع حزب الله على الحدود والهجمات بالضفة.. مسؤولون إسرائيليون يحذرون

Lebanon 24
22-08-2023 | 03:28
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أعلن مسؤولون أمنيون في إسرائيل، ان ثمة "رابطا بين التوتر مع حزب الله على الحدود مع لبنان، وبين الهجمات في الضفة الغربية"، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي في تقرير خاص بها.

وأشارت الإذاعة في معرض تقريرها، إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، يواف غالانت، ليلة أمس الإثنين، بأن "إيران هي الممول الرئيسي لحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى توفير تمويل كبير لحركة حماس".
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وقال المسؤولين، وفق التقرير: "إن ذروة الموجة الإرهابية ما زالت أمامنا"، مشيرين إلى أن "نجاح الهجمات الأخيرة، ونجاح المطلوبين في الهروب وعدم القبض عليهم وقت حدوث تلك الاعتداءات، يزيد من فرص محاولات تنفيذ هجمات مماثلة".

والجيش الإسرائيلي مهتم بشكل رئيسي بحماية الشوارع الرئيسية في الضفة الغربية، ويعمل على تعزيز الدفاع وزيادة القوات في الكمائن والمواقع على طول تلك الطرق.

وكان مصدر مطلع قد ذكر لـ"الحرة"، في 14 آب الجاري، أن "قائد العلاقات الخارجية بالجيش الإسرائيلي، البريغادير جنرال أفي دفرين، قد أجرى زيارة لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، للاجتماع مع قيادة القوات الأممية، لا سيما قوات حفظ السلام (يونيفيل) المتواجدة على الحدود بين إسرائيل ولبنان".

وهدفت الزيارة إلى "التنسيق بشأن دور القوات الأممية على الحدود في مراقبة تنفيذ القرار الدولي رقم 1701، بالإضافة إلى بحث سبل منع التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله ".

وكان نتانياهو، قد أوعز، في وقت سابق من هذا الشهر، بـ"الحفاظ على كفاءة واستعداد الجيش في الحالات الروتينية والطارئة لمواجهة أي تحد".(الحرة)


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