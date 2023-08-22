Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تعتقل فلسطينيين يشتبه بضلوعهما في إطلاق نار بالخليل

Lebanon 24
22-08-2023 | 03:43
A-
A+
Doc-P-1099795-638282984989837779.jpg
Doc-P-1099795-638282984989837779.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اعتقال فلسطينيين اثنين قال إنهما يشتبه بوقوفهما وراء عملية إطلاق نار وقعت، الاثنين، في منطقة الخليل وأسفرت عن سقوط مستوطنة إسرائيلية وإصابة آخر.

Advertisement
وقال الجيش والشاباك، في بيان مشترك، إن اعتقال الفلسطينيين جاء خلال عملية استخباراتية بجنوب الخليل في الضفة الغربية دون وقوع اشتباكات.

وأشار إلى ضبط سلاح يُشتبه باستخدامه في تنفيذ الهجوم، لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الشخصين استخدما سيارة في عملية إطلاق النار وقاما بحرقها لاحقاً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:51 | 2023-08-22
04:30 | 2023-08-22
03:56 | 2023-08-22
03:30 | 2023-08-22
03:28 | 2023-08-22
03:02 | 2023-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24