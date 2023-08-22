إسرائيل تعتقل فلسطينيين يشتبه بضلوعهما في إطلاق نار بالخليل

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أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اعتقال فلسطينيين اثنين قال إنهما يشتبه بوقوفهما وراء عملية إطلاق نار وقعت، الاثنين، في منطقة الخليل وأسفرت عن سقوط مستوطنة إسرائيلية وإصابة آخر.وقال الجيش والشاباك، في بيان مشترك، إن اعتقال الفلسطينيين جاء خلال عملية استخباراتية بجنوب الخليل في الضفة الغربية دون وقوع اشتباكات.وأشار إلى ضبط سلاح يُشتبه باستخدامه في تنفيذ الهجوم، لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الشخصين استخدما سيارة في عملية إطلاق النار وقاما بحرقها لاحقاً.