موافقة أميركية لبولندا على بيع صفقة الـ12 مليار دولار.. إليكم التفاصيل

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أعلنت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، موافقتها على بيع بولندا مروحيات هجومية من طراز "أباتشي" بقيمة 12 مليار دولار، الأمر الذي يشكل صفقة ضخمة مع بلد حليف يدعم أوكرانيا في تصديها للاجتياح الروسي.وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنها أبلغت الكونغرس بموافقتها على هذه الصفقة التي طلبتها الحكومة البولندية والتي تشمل بيع 96 مروحية هجومية من طراز أباتشي "آيه إتش-64 إي".وقرّرت بولندا العام الماضي تقديم طلبية لشراء مروحيات أباتشي لتحل محلّ مروحياتها المتقادمة والتي تعود للحقبة السوفيتية مع تزايد القلق حيال روسيا، خصمها التاريخي.وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية أن الصفقة "ستعزّز قدرات بولندا على صعيد التصدي لتهديدات حالية ومستقبلية من خلال توفير قوة ذات صدقية قادرة على ردع الخصوم والمشاركة في عمليات حلف شمال الأطلسي".وأكّد وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إبرام الصفقة، وقال "بانتظار إنجاز الإجراءات وتسليم بولندا المروحيات التي اشترتها، سيزودنا الجيش الأميركي مروحيات أباتشي من موارده الخاصة".وآزرت بولندا بزخم الجهود التي قادتها الولايات المتحدة لدعم كييف في مواجهة الهجوم الروسي، وقد تم تسليم قسم كبير من أسلحة أميركية بمليارات الدولارات لأوكرانيا عبر الحدود البولندية.في يناير أعلنت بولندا أنها تعتزم إنفاق 4 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على القطاع الدفاعي، وهي نسبة تعادل ضعفي تلك التي يحدّدها حلف شمال الأطلسي والبالغة 2 بالمئة.في حزيران تلقّت بولندا أولى دبابات أبرامز في إطار صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار لشراء الآليات التي يستخدمها مشاة البحرية الأميركية.في العام الماضي اشترت بولندا 250 دبابة أبرامز إضافية من طراز "ام 1 ايه 2" الأحدث تجهيزا، يتوقّع أن تتسلّمها في أواخر العام 2024.وستكون بولندا أول بلد غير الولايات المتحدة يمتلك هذه الدبابات.(سكاي نيوز)